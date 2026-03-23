Евлоев – Волкановски: «Мне не нужна борьба, чтобы тебя победить. Ты великий чемпион. Скоро увидимся»
Мовсар Евлоев обратился к чемпиону полулегкого дивизиона UFC Александру Волкановски.
«Я послушал твое интервью. Скажу, что никогда не буду оправдываться. Я действительно не верю, что мне нужна борьба, чтобы победить тебя. Ты великий чемпион. Я уважаю тебя, занять твое место было бы чем-то особенным. Скоро увидимся», – написал в соцсетях Евлоев.
Ранее Волкановски сказал, что видит Евлоева следующим соперником.
Дана Уайт: «Возможно, Евлоев станет следующим соперником Волкановски. Я пока не думаю об этом»
Источник: твиттер Мовсара Евлоева
Материалы по теме
Рекомендуем
Рекомендуем
Кто-то когда-нибудь видел загнанного Волка ?
Даже Ислам , хоть и с оговорками на дигидратацию , не смог заставить его устать , а способность нагружать соперника у Ислама одна из самых сильных во всем ростере . Кстати , кардиомашину Холлоуэя тоже передышал .
теперь он будет драться в стойке
закончится это понятно чем
всегда грустно, когда хорошие борцы начинают заниматься подобной херней