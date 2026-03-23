Евлоев – Волкановски: «Мне не нужна борьба, чтобы тебя победить. Ты великий чемпион. Скоро увидимся»

Мовсар Евлоев обратился к чемпиону полулегкого дивизиона UFC Александру Волкановски.

«Я послушал твое интервью. Скажу, что никогда не буду оправдываться. Я действительно не верю, что мне нужна борьба, чтобы победить тебя. Ты великий чемпион. Я уважаю тебя, занять твое место было бы чем-то особенным. Скоро увидимся», – написал в соцсетях Евлоев.

Ранее Волкановски сказал , что видит Евлоева следующим соперником.

