Царукян в соцсетях: «Не пора ли мне спасать полулегкий дивизион?»

Боец UFC Арман Царукян намекнул о планах сменить весовую категорию.

«Фанаты UFC, не пора ли мне спасать полулегкий дивизион?» – написал в соцсетях Царукян.

Напомним, Царукян выступает в легком весе. Действующий чемпион полулегкого дивизиона – Александр Волкановски .

Вчера, Мовсар Евлоев победил Лерона Мерфи в главном событии UFC London. Евлоев – один из претендентов на титульник с Волкановски.

