Царукян в соцсетях: «Не пора ли мне спасать полулегкий дивизион?»
Боец UFC Арман Царукян намекнул о планах сменить весовую категорию.
«Фанаты UFC, не пора ли мне спасать полулегкий дивизион?» – написал в соцсетях Царукян.
Напомним, Царукян выступает в легком весе. Действующий чемпион полулегкого дивизиона – Александр Волкановски.
Вчера, Мовсар Евлоев победил Лерона Мерфи в главном событии UFC London. Евлоев – один из претендентов на титульник с Волкановски.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: соцсети Царукяна
А то будет как Мокаев ни туда, ни сюда