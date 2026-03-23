Абдель-Азиз – о выступлении Евлоева в бою с Мерфи: «В UFC счастливы. Они очень хвалили Мовсара. Это случилось впервые»

Менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что UFC довольны выступлением Евлоева в поединке с Мерфи .

«Игра изменилась для всех молодых бойцов. Одной победы уже недостаточно. Речь идет о том, как вы деретесь, что говорите и насколько вы совершенный боец. Это именно то, что сделал Мовсар в бою с Мерфи. Единственное, что могу сказать – все довольны. В UFC счастливы. Они очень хвалили Евлоева. Это случилось впервые. Очень благодарен», – написал в соцсетях Абдель-Азиз.

Напомним, Евлоев победил Лерона Мерфи решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47) в главном событии UFC London.

Евлоев в соцсетях: «В любом случае, люби меня или ненавидь, но я стану чемпионом, а ты – нет»

Евлоев – о поединке в Лондоне: «Не чувствовал абсолютно никакого давления. Войдя в октагон, ощутил себя ребенком в парке»