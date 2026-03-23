  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
4

Абдель-Азиз – о выступлении Евлоева в бою с Мерфи: «В UFC счастливы. Они очень хвалили Мовсара. Это случилось впервые»

Менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что UFC довольны выступлением Евлоева в поединке с Мерфи.

«Игра изменилась для всех молодых бойцов. Одной победы уже недостаточно. Речь идет о том, как вы деретесь, что говорите и насколько вы совершенный боец. Это именно то, что сделал Мовсар в бою с Мерфи. Единственное, что могу сказать – все довольны. В UFC счастливы. Они очень хвалили Евлоева. Это случилось впервые. Очень благодарен», – написал в соцсетях Абдель-Азиз.

Напомним, Евлоев победил Лерона Мерфи решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47) в главном событии UFC London.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
logoUFC
logoМовсар Евлоев
logoMMA
logoАли Абдель-Азиз
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Потому что этот бой Мовсар действительно провел зрелищно, интересно. Если и дальше так будет драться - даже если будет чуть меньше ударки и чуть больше борьбы - будет круто)
Да и прошлые бои у него классные, со Стерлингом вообще огонь и искры, несмотря на то, что не в стойке
Для этого нужен такой же топовый грэплер. Из тех боёв, что видел, также крутая обоюдная борьба была у Яна и фигейредо. Как кошки катались клубком по канвасу. Зрелищно.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
