Евлоев – о поединке в Лондоне: «Не чувствовал абсолютно никакого давления. Войдя в октагон, ощутил себя ребенком в парке»
Мовсар Евлоев высказался о поединке с Лероном Мерфи в главном событии UFC London.
«В субботу вечером мне было так весело в октагоне, и я не чувствовал абсолютно никакого давления. Туда было нелегко добраться, но как только я вошел внутрь, то почувствовал себя ребенком в парке. Хочу поблагодарить UFC за предоставленную возможность возглавить турнир на такой большой арене. Не могу дождаться, чтобы сделать это снова.
Спасибо Дане Уайту, Шону Шелби, мистеру Хантеру Кэмпбеллу и всему UFC», – написал Евлоев в соцсетях.
Напомним, Евлоев победил Лерона Мерфи решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47) в главном событии UFC London.
