  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Евлоев – о поединке в Лондоне: «Не чувствовал абсолютно никакого давления. Войдя в октагон, ощутил себя ребенком в парке»
3

Евлоев – о поединке в Лондоне: «Не чувствовал абсолютно никакого давления. Войдя в октагон, ощутил себя ребенком в парке»

Евлоев поблагодарил UFC за поединок с Мерфи.

Мовсар Евлоев высказался о поединке с Лероном Мерфи в главном событии UFC London.

«В субботу вечером мне было так весело в октагоне, и я не чувствовал абсолютно никакого давления. Туда было нелегко добраться, но как только я вошел внутрь, то почувствовал себя ребенком в парке. Хочу поблагодарить UFC за предоставленную возможность возглавить турнир на такой большой арене. Не могу дождаться, чтобы сделать это снова.

Спасибо Дане Уайту, Шону Шелби, мистеру Хантеру Кэмпбеллу и всему UFC», – написал Евлоев в соцсетях.

Напомним, Евлоев победил Лерона Мерфи решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47) в главном событии UFC London.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мовсара Евлоева
logoMMA
logoUFC
logoМовсар Евлоев
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем