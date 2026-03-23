Евлоев – о поединке в Лондоне: «Не чувствовал абсолютно никакого давления. Войдя в октагон, ощутил себя ребенком в парке»

Евлоев поблагодарил UFC за поединок с Мерфи.

Мовсар Евлоев высказался о поединке с Лероном Мерфи в главном событии UFC London.

«В субботу вечером мне было так весело в октагоне, и я не чувствовал абсолютно никакого давления. Туда было нелегко добраться, но как только я вошел внутрь, то почувствовал себя ребенком в парке. Хочу поблагодарить UFC за предоставленную возможность возглавить турнир на такой большой арене. Не могу дождаться, чтобы сделать это снова.

Спасибо Дане Уайту, Шону Шелби, мистеру Хантеру Кэмпбеллу и всему UFC», – написал Евлоев в соцсетях.

Напомним, Евлоев победил Лерона Мерфи решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47) в главном событии UFC London.

Уайт – о вердикте судей в поединке Евлоев – Мерфи: «Не вижу никаких проблем»

Евлоев в соцсетях: «В любом случае, люби меня или ненавидь, но я стану чемпионом, а ты – нет»