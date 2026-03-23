0

Стерлинг – Евлоеву: «Ты заслуживаешь титульный шанс»

Экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг обратился к Мовсару Евлоеву после UFC London.

«Независимо от боя, ты заслуживаешь титульный шанс. Судьи решили, что ты выиграл, так что, надеюсь, ты наконец-то будешь следующим. Не заблуждайся, я рад за тебя, но приду за тобой снова. Наслаждайся», – написал в соцсетях Стерлинг.

Напомним, Мовсар Евлоев победил Лерона Мерфи решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47).

В декабре 2024-го Евлоев единогласным судейским решением победил Стерлинга.

Стерлинг – о победе Евлоева: «Как Мовсар победил с учетом снятого балла? Объясните!»

Стерлинг – о поединке Евлоев и Мерфи: «Мы все запутались в том, как работает подсчет очков. Он кажется скорее субъективным мнением, чем основанным на критериях»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
logoМовсар Евлоев
logoUFC
logoMMA
logoАлджамейн Стерлинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Евлоев в соцсетях: «В любом случае, люби меня или ненавидь, но я стану чемпионом, а ты – нет»
26 минут назад
Уайт – о вердикте судей в поединке Евлоев – Мерфи: «Не вижу никаких проблем»
вчера, 17:33
Евлоев – о словах Уайта про его шансы на титульник: «Спасибо, дядя Дана. Раньше вы только ненавидели меня и говорили гадости»
вчера, 10:15
Рекомендуем
Главные новости
Евлоев в соцсетях: «В любом случае, люби меня или ненавидь, но я стану чемпионом, а ты – нет»
26 минут назад
Царукян встретился с блогером IShowSpeed
вчера, 18:14Видео
Уайт – о вердикте судей в поединке Евлоев – Мерфи: «Не вижу никаких проблем»
вчера, 17:33
Стерлинг – о поединке Евлоев и Мерфи: «Мы все запутались в том, как работает подсчет очков. Он кажется скорее субъективным мнением, чем основанным на критериях»
вчера, 16:41
Уайт – о выступлении Пейджа в бою с Паттерсоном: «Плохой поединок. Посмотрим, что будет дальше»
вчера, 14:51
Уайт – об анонсе боя Диаза с Перри: «Думаю, что Нейт получил предложение, от которого не мог отказаться. Может ли он вернуться в UFC? Не знаю. Пусть делает свое дело, посмотрим»
вчера, 11:54
Джо Роган: «Соперником Волкановски должен быть Евлоев»
вчера, 11:35
Евлоев – о словах Уайта про его шансы на титульник: «Спасибо, дядя Дана. Раньше вы только ненавидели меня и говорили гадости»
вчера, 10:15
Лерон Мерфи: «Только что пересмотрел бой 😅. В любом случае поздравляю Евлоева»
вчера, 09:34
Уайт не подтвердил, что Гэрри станет следующим соперником Махачева: «У Ислама травма руки. Выясним, когда он будет готов»
вчера, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
вчера, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем