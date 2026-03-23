Стерлинг – Евлоеву: ты заслуживаешь титульный шанс.

Экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг обратился к Мовсару Евлоеву после UFC London.

«Независимо от боя, ты заслуживаешь титульный шанс. Судьи решили, что ты выиграл, так что, надеюсь, ты наконец-то будешь следующим. Не заблуждайся, я рад за тебя, но приду за тобой снова. Наслаждайся», – написал в соцсетях Стерлинг.

Напомним, Мовсар Евлоев победил Лерона Мерфи решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47).

В декабре 2024-го Евлоев единогласным судейским решением победил Стерлинга.

