Стерлинг – Евлоеву: «Ты заслуживаешь титульный шанс»
Экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг обратился к Мовсару Евлоеву после UFC London.
«Независимо от боя, ты заслуживаешь титульный шанс. Судьи решили, что ты выиграл, так что, надеюсь, ты наконец-то будешь следующим. Не заблуждайся, я рад за тебя, но приду за тобой снова. Наслаждайся», – написал в соцсетях Стерлинг.
Напомним, Мовсар Евлоев победил Лерона Мерфи решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47).
В декабре 2024-го Евлоев единогласным судейским решением победил Стерлинга.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
