Евлоев в соцсетях: «В любом случае, люби меня или ненавидь, но я стану чемпионом, а ты – нет»

Боец UFC Мовсар Евлоев высказался после победы над Лероном Мерфи.

«Это для всех моих хейтеров. Паре противников, которых я победил, было что сказать обо мне, и они были не очень милыми. Пара других была уважительной. В любом случае, люби меня или ненавидь, но я стану чемпионом, а ты – нет.

Я сосредоточен только на победителях. Проигравшие продолжают думать о победителях, но они уже проиграли», – написал Евлоев в соцсетях.

Напомним, Мовсар Евлоев победил Лерона Мерфи решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47).

Уайт – о вердикте судей в поединке Евлоев – Мерфи: «Не вижу никаких проблем»

Стерлинг – о поединке Евлоев и Мерфи: «Мы все запутались в том, как работает подсчет очков. Он кажется скорее субъективным мнением, чем основанным на критериях»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мовсара Евлоева
Царукяну написал?
Мовсар ловит звезду)))
Ответ mzfkr
Мовсар ловит звезду)))
Он становится таким, каким хотят видеть его руководители юфс
Что то этот бомж начал много говорить
