Евлоев в соцсетях: «В любом случае, люби меня или ненавидь, но я стану чемпионом, а ты – нет»

Евлоев высказался после победы над Мерфи.

Боец UFC Мовсар Евлоев высказался после победы над Лероном Мерфи .

«Это для всех моих хейтеров. Паре противников, которых я победил, было что сказать обо мне, и они были не очень милыми. Пара других была уважительной. В любом случае, люби меня или ненавидь, но я стану чемпионом, а ты – нет.

Я сосредоточен только на победителях. Проигравшие продолжают думать о победителях, но они уже проиграли», – написал Евлоев в соцсетях.

Напомним, Мовсар Евлоев победил Лерона Мерфи решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47).

