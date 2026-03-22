Уайт о вердикте судей в поединке Евлоев – Мерфи: не вижу никаких проблем.

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал вердикт судей в поединке Мовсара Евлоева и Лерона Мерфи .

«Что думаю о судейском решении в бою Евлоева и Мерфи? Ну да, один из судей поставил ничью... Не вижу здесь никаких проблем», – сказал Уайт.

Напомним, Евлоев победил Лерона Мерфи решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47) в главном событии UFC London.

