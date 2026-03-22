Стерлинг – о поединке Евлоев и Мерфи: «Мы все запутались в том, как работает подсчет очков. Он кажется скорее субъективным мнением, чем основанным на критериях»

Экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг недоволен работой судей в поединке Евлоев – Мерфи.

«Только что пересмотрел первые три раунда. Мы все запутались в том, как работает подсчет очков в этом виде спорта. Это все еще кажется скорее субъективным мнением, чем основанным на критериях.

Первый раунд: очень близкий, но больше активности от Мерфи.

Второй раунд: близкий, но у Мерфи больше ударов.

Третий раунд: очень равный до последних 25 секунд, когда Мовсар открыл сечение у Мерфи. Этого достаточно?

Четвертый и пятый раунды: вчистую за Мовсаром.

Вычет балла – бой становится ничейным, если отдать третий раунд Евлоеву», – написал в соцсетях Стерлинг.

Напомним, Мовсар Евлоев победил Лерона Мерфи решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47).

Лерон Мерфи: «Только что пересмотрел бой 😅. В любом случае поздравляю Евлоева»

