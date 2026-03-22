Стерлинг – о поединке Евлоев и Мерфи: «Мы все запутались в том, как работает подсчет очков. Он кажется скорее субъективным мнением, чем основанным на критериях»

Экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг недоволен работой судей в поединке Евлоев – Мерфи.

«Только что пересмотрел первые три раунда. Мы все запутались в том, как работает подсчет очков в этом виде спорта. Это все еще кажется скорее субъективным мнением, чем основанным на критериях.

Первый раунд: очень близкий, но больше активности от Мерфи.

Второй раунд: близкий, но у Мерфи больше ударов.

Третий раунд: очень равный до последних 25 секунд, когда Мовсар открыл сечение у Мерфи. Этого достаточно?

Четвертый и пятый раунды: вчистую за Мовсаром.

Вычет балла – бой становится ничейным, если отдать третий раунд Евлоеву», – написал в соцсетях Стерлинг.

Напомним, Мовсар Евлоев победил Лерона Мерфи решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47).

Лерон Мерфи: «Только что пересмотрел бой 😅. В любом случае поздравляю Евлоева»

Тоже испугались, что Евлоев проиграет впервые в карьере? На самом деле его победа справедлива

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
Первый раунд очень скучный, вяло обменивались ударами, но Евлоев был активнее. Раунд ему. Второй раунд примерно то же, но брит больше попадал. Допустим, этот ему. В третьем раунде Евлоев уронил соперника и потряса перед гонгом, а в остальное время такой же равный скучный обмен ударами был. Четвёртый раунд ничья после снятия баллов. Ну, как-то так и судьи насчитали. Всё логично
Так брит и в первом больше попадал и выбрасывал больше
Статистику смотрите пожалуйста
Да, мы тоже запутались еще тогда , Алджамейн , когда ты «выиграл» у Петра
если первые 2 раунда близкие, а остальные 3 за мовсаром, вроде сам сказал кто победил
в четвертом у Мовсара сняли балл
Херб Дин как-то давал интервью и объяснил, за какие ситуации попадания в пах не снимают баллы — даже если их десяток за один раунд. Это происходит, когда удар попадает в пах не напрямую, а случайно: например, один боец выбрасывает удар в бедро, а соперник подсел — и получается удар ниже пояса. В таких случаях бойцу дают 5 минут на восстановление, и если он готов продолжать, бой продолжается. А вот совсем другое дело — прямые удары в пах, особенно коленями или высокие удары — тут баллы снимаются без вопросов.

Именно такой нюанс произошел с Мовсаром Евлоевым: оба раза он попал в пах Мерфи, но это случилось из-за того, что Мерфи приседал перед контрударом. Тут снимать баллы было бы неправильно, потому что это не его ошибка, а ситуация, возникшая по ходу действия.

Интересно, почему Стерлинг не обсуждает такие тонкости?
Неправильно снимать балл за первое попадание , но за второе и последующие уже абсолютно верное решение
Это зона ответственности того кто наносит удар
Тоже самое и с тычками в глаз
Забавно, что Алджо искренне считает, что все близкие раунды должны были достаться Мерфи. Они настолько привыкли к домашнему судейству, что уже не замечают этого противоречия. Если абстрагироваться от подсчётов очков, то ни у кого не должно быть сомнений после боя, что Мовсар круче как боец. По крайней мере, он доминировал 2 раунда, а остальные 3 были ничейными. Поэтому надо просто порадоваться тому, что лучший боец победил даже несмотря на снятие очка, а не искать лазейки, как худший боец мог украсть победу
Просто судьи посчитали нормально, а не так, как все ждали. Даже Мовсар сам перед объявлением показал на Мерфи. Отсюда и удивление от неожиданной справедливости
Я такое утверждение принял бы от Яна, например, или от Волкова. Но никак не от Алджо :))
Когда ты за спиной Яна, как рюкзак, весь бой лежал, а потом типа победил, тебя устраивала система.
