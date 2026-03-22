Стерлинг – о поединке Евлоев и Мерфи: «Мы все запутались в том, как работает подсчет очков. Он кажется скорее субъективным мнением, чем основанным на критериях»
Экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг недоволен работой судей в поединке Евлоев – Мерфи.
«Только что пересмотрел первые три раунда. Мы все запутались в том, как работает подсчет очков в этом виде спорта. Это все еще кажется скорее субъективным мнением, чем основанным на критериях.
Первый раунд: очень близкий, но больше активности от Мерфи.
Второй раунд: близкий, но у Мерфи больше ударов.
Третий раунд: очень равный до последних 25 секунд, когда Мовсар открыл сечение у Мерфи. Этого достаточно?
Четвертый и пятый раунды: вчистую за Мовсаром.
Вычет балла – бой становится ничейным, если отдать третий раунд Евлоеву», – написал в соцсетях Стерлинг.
Напомним, Мовсар Евлоев победил Лерона Мерфи решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47).
Именно такой нюанс произошел с Мовсаром Евлоевым: оба раза он попал в пах Мерфи, но это случилось из-за того, что Мерфи приседал перед контрударом. Тут снимать баллы было бы неправильно, потому что это не его ошибка, а ситуация, возникшая по ходу действия.
Интересно, почему Стерлинг не обсуждает такие тонкости?
Это зона ответственности того кто наносит удар
Тоже самое и с тычками в глаз