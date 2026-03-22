  Уайт – о выступлении Пейджа в бою с Паттерсоном: «Плохой поединок. Посмотрим, что будет дальше»
Уайт – о выступлении Пейджа в бою с Паттерсоном: «Плохой поединок. Посмотрим, что будет дальше»

Глава UFC Дана Уайт недоволен выступлением Майкла Пейджа на UFC London.

«Не считаю, что это был классный бой. Это плохой поединок. Майкл выиграл, так что посмотрим, что будет дальше», – сказал Уайт.

Напомним, Пейдж победил Сэма Паттерсона единогласным решением судей (30-27, 29-28 – дважды) на UFC London.

Уайт не подтвердил, что Гэрри станет следующим соперником Махачева: «У Ислама травма руки. Выясним, когда он будет готов»

Уайт – о словах Джонса про предложение в $15 млн за бой в Белом доме: «Бой Джона не планировался в карде. Сколько ##### раз мне нужно это повторять?»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Почему ветеран, бывший чемпион, должен распинаться перед проспектом? А вот второго паренька можно и выкинуть, ибо трус, побоялся не то чтобы зарубиться, а вообще драться. Это был полный провал, видно духа у пацана нет никакого.
да, в таких боях обычно проигравший виноват больше победителя, но пейдж, обладая преимуществом в скорости и в навыках в общем, мог закончить бой нокаутом, мог устроить настоящий декласс, но вместо этого предпочел осторожную победу на отработке вторым номером, на третьей передаче без рисков. подобный стиль хорошо было смотреть у андерсона сильвы или лиото мачиды - они так дрались чтобы поймать момент и нокаутировать соперника. а у пейджа каждый бой в ufc это пляски ради плясок.
Соглашусь, но тем не менее вопросов больше к проспекту. Должен был показать жажду к победе. Ну не можешь ты в стойке работать, хорошо, Пейдж в борьбе слаб, переведи, поработай. Нет, тупо духа не хватило. Не хотел попадать в хайлайты нокаутом)))
Каждый раз видя стиль Пейджа в октагоне хочется чтобы он поймал лаки-панч лицом.
Его стиль это стойка в разделе кикбоксинга - пойнт-файтинг. Стойка с опущенными руками. Вот только прикол в том, что там заточка идёт на один удар, кто быстрее. Кто кого перестреляет. Скорость главное.
И самое конечно эпичное, что по сути пойнтфайтер перебивает ребят, которые больше для К1. Шара яркий тому пример. Хотя допускаю, что второй не показал свою лучшую версию из-за травмы.
Лучше бы другая Пейдж выступила, было бы интереснее 😁
До UFC у Пейджа в 20 победах только 4 решением было
В UFC все 5 боев закончились решением
Причем бои очень скучные
Так он после принятия Ислама перестал забивать оппонента, поэтому только челнок делает, борьбы то нет)
Царукян встретился с блогером IShowSpeed
вчера, 18:14Видео
Уайт – о вердикте судей в поединке Евлоев – Мерфи: «Не вижу никаких проблем»
вчера, 17:33
Стерлинг – о поединке Евлоев и Мерфи: «Мы все запутались в том, как работает подсчет очков. Он кажется скорее субъективным мнением, чем основанным на критериях»
вчера, 16:41
Уайт – об анонсе боя Диаза с Перри: «Думаю, что Нейт получил предложение, от которого не мог отказаться. Может ли он вернуться в UFC? Не знаю. Пусть делает свое дело, посмотрим»
вчера, 11:54
Джо Роган: «Соперником Волкановски должен быть Евлоев»
вчера, 11:35
Евлоев – о словах Уайта про его шансы на титульник: «Спасибо, дядя Дана. Раньше вы только ненавидели меня и говорили гадости»
вчера, 10:15
Лерон Мерфи: «Только что пересмотрел бой 😅. В любом случае поздравляю Евлоева»
вчера, 09:34
Уайт не подтвердил, что Гэрри станет следующим соперником Махачева: «У Ислама травма руки. Выясним, когда он будет готов»
вчера, 09:22
Уайт – о словах Джонса про предложение в $15 млн за бой в Белом доме: «Бой Джона не планировался в карде. Сколько ##### раз мне нужно это повторять?»
вчера, 08:52
Царукян в соцсетях: «Я следующий»
вчера, 07:46
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
вчера, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
