Уайт – о выступлении Пейджа в бою с Паттерсоном: «Плохой поединок. Посмотрим, что будет дальше»

Глава UFC Дана Уайт недоволен выступлением Майкла Пейджа на UFC London.

«Не считаю, что это был классный бой. Это плохой поединок. Майкл выиграл, так что посмотрим, что будет дальше», – сказал Уайт.

Напомним, Пейдж победил Сэма Паттерсона единогласным решением судей (30-27, 29-28 – дважды) на UFC London.

