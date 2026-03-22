Уайт – о выступлении Пейджа в бою с Паттерсоном: «Плохой поединок. Посмотрим, что будет дальше»
Глава UFC Дана Уайт недоволен выступлением Майкла Пейджа на UFC London.
«Не считаю, что это был классный бой. Это плохой поединок. Майкл выиграл, так что посмотрим, что будет дальше», – сказал Уайт.
Напомним, Пейдж победил Сэма Паттерсона единогласным решением судей (30-27, 29-28 – дважды) на UFC London.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И самое конечно эпичное, что по сути пойнтфайтер перебивает ребят, которые больше для К1. Шара яркий тому пример. Хотя допускаю, что второй не показал свою лучшую версию из-за травмы.
В UFC все 5 боев закончились решением
Причем бои очень скучные