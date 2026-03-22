Уайт – об анонсе боя Диаза с Перри: «Думаю, что Нейт получил предложение, от которого не мог отказаться. Может ли он вернуться в UFC? Не знаю. Пусть делает свое дело, посмотрим»

Уайт высказался об анонсе поединка Диаза и Перри.

Президент UFC Дана Уайт высказался об анонсе поединка Нейта Диаза и Майка Перри в Most Valuable Promotions.

«Пару недель назад мы встретились с Диазом и хорошо провели время. Думаю, что Нейт получил предложение, от которого не мог отказаться. С тех пор я с ним не разговаривал, но рад за него.

Может ли он вернуться в UFC? Не знаю. Пусть делает свое дело. Посмотрим, как пройдет бой, и что будет дальше», – сказал Уайт.

Напомним, Диаз и Перри проведут MMA-поединок 16 мая в Лос-Анджелесе.

