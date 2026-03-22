Джо Роган: «Соперником Волкановски должен быть Евлоев»
Роган считает, что Евлоев должен стать следующим соперником Волкановски.
Комментатор UFC и подкастер Джо Роган считает, что Мовсар Евлоев должен стать следующим соперником Александра Волкановски.
«Интересно было бы посмотреть на бой Евлоева с Волкановски? Да. После этого они не могут... Это должен быть Мовсар», – сказал Роган.
Напомним, минувшей ночью Евлоев победил решением большинства судей Лерона Мерфи.
Дана Уайт: «Возможно, Евлоев станет следующим соперником Волкановски. Я пока не думаю об этом»
Алекс Волкановски: «Теперь у Евлоева 20 побед без поражений. Думаю, он следующий»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал PowerfulJRE
2 комментария
Один из номерных турниров июль-сентябрь, думаю нормально будет для обоих. Евлоеву, надо наверстать 1,5 года простоя
Может, а вот станет ли покажет время
