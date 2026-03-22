Ариэль Хельвани: «Не понимаю, как Мовсар мог победить 4:1»

Хельвани не согласен с поражением Мерфи Евлоеву.

Журналист Ариэль Хельвани не согласен с поражением Лерона Мерфи в бою с Мовсаром Евлоевым .

«Думаю, можно было бы вполне обоснованно отдать победу Мерфи со счетом 3:2, если бы ему засчитали первый раунд. Если же нет, то я не понимаю, как Мовсар мог победить 4:1. Без шансов», – написал в соцсетях Хельвани.

Двое судей отдали Евлоеву четыре раунда в бою с Мерфи, но Мовсару вычли очко за нелегальный удар в пах.

