Ариэль Хельвани: «Не понимаю, как Мовсар мог победить 4:1»

Хельвани не согласен с поражением Мерфи Евлоеву.

Журналист Ариэль Хельвани не согласен с поражением Лерона Мерфи в бою с Мовсаром Евлоевым.

«Думаю, можно было бы вполне обоснованно отдать победу Мерфи со счетом 3:2, если бы ему засчитали первый раунд. Если же нет, то я не понимаю, как Мовсар мог победить 4:1. Без шансов», – написал в соцсетях Хельвани.

Двое судей отдали Евлоеву четыре раунда в бою с Мерфи, но Мовсару вычли очко за нелегальный удар в пах.

Тоже испугались, что Евлоев проиграет впервые в карьере? На самом деле его победа справедлива

Стерлинг – о победе Евлоева: «Как Мовсар победил с учетом снятого балла? Объясните!»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
logoАриэль Хельвани
logoUFC
logoMMA
logoМовсар Евлоев
logoЛерон Мерфи
3,4,5 раунды Мовсар точно забрал, первый под вопросом. Даже учитывая снятия бала может быть ничья но никак не победа Мерфи
О победе Мерфи и речи быть не может. Учитывая минус балл максимум ничья. Но борьба Евлоева которую он поздно включил сделала результат
Давай объясню: 1,3,4.5 - Евлоев. 2- Лерой. Итого 4:1. Всё понятно.
За что Евлоеву отдавать первый? по акцентированным выигрывает Мэрфи, переводов и контроля от ингуша не было, существенного урона тоже.

Прежде чем радоваться от побед с таким судейством, нужно всегда помнить, что в следующем бою бездарные судьи могут также спокойно насчитать уже не в сторону Мовсара.
Как сказал комментатор матч ТВ, да, ударов в первом у Мерфи больше в два раза, но контроль октагона то за Евлоевым! Буллщит
Он бы лучше объяснил за что в прелимах коротышке англичанину победу отдали.
Во-во,чистейшее ограбление)Брит нахватал в голову стоя в центре и я офигел от решения
На самом деле бой показал, что у обоих рекорды не дутые и уровень топовый. Равная схватка, но в поздних раундах Мовсар был активнее + использовал борьбу, это решило исход.
У меня 1,2 за Мерфи, 3,4,5 Мовсар
Пьяный чтоли?
