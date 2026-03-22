Уайт не заинтересован в боксерских поединках Топурии или Перейры: «Ни за что. Подобные бои – отстой»

Уайт не заинтересован в боксерских поединках звезд UFC.

Президент UFC Дана Уайт исключил проведение боксерских поединок со звездами промоушена.

«Ни за что. Для чего? Подобные бои – отстой. Это не наша история. Я хочу видеть бои лучших бойцов мира между собой», – сказал Уайт.

Отметим, в августе 2017-го Конор Макгрегор провел боксерский бой с Флойдом Мейвезером. Позже прошло два поединка с участием Нейта Диаза.

Уайт о слухах, что у UFC сорвался бой Махачева и Топурии в Белом доме: «О нем даже речи никогда не было. Поединок отпал из-за Power Slap. Илия изначально не планировался в карде»

Уайта попросили назвать «лицо UFC»: «Перейра и Топурия. Джонс по-прежнему лучший в истории»