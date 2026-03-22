Стерлинг – о победе Евлоева: «Как Мовсар победил с учетом снятого балла? Объясните!»

Алджамейн Стерлинг раскритиковал судейский вердикт по бою Евлоев – Мерфи.

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался об итоге боя между полулегковесами Мовсаром Евлоевым и Лероном Мерфи.

«Проще всего выставить ничью! Как будто «русская принадлежность» означает, что вы выигрываете в каждом раунде? Бред. Правильно оценивайте бой: эффективность ударов, урон, продолжительность.

Как Мовсар победил с учетом снятого балла? Объясните! Когда я выиграю, то сделаю все возможное, чтобы доминировать, и стану законным претендентом на трон. И буду сражаться с любым, кто считает иначе. Король ночи идет!» – написал в соцсетях Стерлинг.

На турнире UFC в Лондоне Евлоев победил Мерфи решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47). В четвертом раунде с него сняли балл за удар в пах.

