Стерлинг – о победе Евлоева: «Как Мовсар победил с учетом снятого балла? Объясните!»

Алджамейн Стерлинг раскритиковал судейский вердикт по бою Евлоев – Мерфи.

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался об итоге боя между полулегковесами Мовсаром Евлоевым и Лероном Мерфи.

«Проще всего выставить ничью! Как будто «русская принадлежность» означает, что вы выигрываете в каждом раунде? Бред. Правильно оценивайте бой: эффективность ударов, урон, продолжительность.

Как Мовсар победил с учетом снятого балла? Объясните! Когда я выиграю, то сделаю все возможное, чтобы доминировать, и стану законным претендентом на трон. И буду сражаться с любым, кто считает иначе. Король ночи идет!» – написал в соцсетях Стерлинг.

На турнире UFC в Лондоне Евлоев победил Мерфи решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47). В четвертом раунде с него сняли балл за удар в пах.

Хотел подраться на улице с Петром Яном и бегал 17 км за час. Лучший непобежденный россиянин в UFC

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
Победил, потому что переломил ход боя, шел вперед и в итоге Мерфи выживал в последних раундах, то же самое было и с Умаром в бою с Мерабом, в первых двух раундах он был неплох, дальше сдох, никто за такое выступление победу отдавать не должен. Даже я хейтер Мовсара и тот понимаю, что выйграл он по делу, че Стерлинг заныл, вообще не понятно.
Брат, не верю, что ты это пишешь)) А как же бибиповские, тирамису и прочие ингуши?
типу 2 раза в титульниках подарили победу, у него в голове свой подсчет, так что не стоит обращать внимания
Хахахах. Русская принадлежность! Вот это поворот! Оказывается россиянам в ufc еще и привилегии!
Бред какой-то. И на праздниках распевают русские народные песни.
Легенда актёрище❗
Оскароносный!!!
Я в свое время тоже удивлялся, как Стерлинг не выиграл Оскар за тот бой с Яном.
Стерлинг возможно уснул после второго раунда. Судьи как только узнают что ты из России, сразу проникаются симпатией.
Стерлинг то ли совсем тупой, то ли реально не видел как Мовсар уделал Мерфи практически без борьбы.
Король ночи? Думаю, что "король слезной драмы" или "плаксивый ёршик" будет вернее.
Подружка ледокола сломалась…)
А ведь стерлядь пытался изображать адекватного, но вот все и вылезло..и куда там «король ночи» идет?- если только на свалку..
Один за Мерфи, один ничейный и три мовсара , минус бал, посчитай Стерлинг
Ничейным может быть только тот что с минус-баллом, по идее. Остальные судьи должны отдавать в одну или другую сторону
Ну ладно бы от кого-то другого подобное, но от Алджо 🤡
