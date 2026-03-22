Хабиб – о победе Евлоева: «Лучший. Поздравляю, брат»

Хабиб Нурмагомедов поздравил Мовсара Евлоева с победой над Лероном Мерфи.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к Мовсару Евлоеву после победы над Лероном Мерфи.

«Лучший. Поздравляю, брат», – написал Хабиб в соцсетях.

На турнире UFC в Лондоне Евлоев победил Мерфи решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47). Для него эта победа стала 20-й в профессиональной карьере.

