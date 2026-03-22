Судейские записки боя Евлоев – Мерфи: Мовсару насчитали победу в первом, третьем и пятом раундах

Судейские записки боя Евлоев – Мерфи.

В ночь на 22 марта в Лондоне (Великобритания) состоялся турнир серии UFC Fight Night. В главном событии ивента прошел поединок в полулегком весе между Мовсаром Евлоевым (20-0) и Лероном Мерфи (17-1-1).

Евлоев победил решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47). Судьи отдали Мовсару победу в первом, третьем и пятом раундах. В четвертом – ничья, так как с Евлоева сняли бал за удар в пах.

Мовсар Евлоев: «UFC, дайте подраться за титул, больше нечего сказать»