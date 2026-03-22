  Судейские записки боя Евлоев – Мерфи: Мовсару насчитали победу в первом, третьем и пятом раундах
Судейские записки боя Евлоев – Мерфи: Мовсару насчитали победу в первом, третьем и пятом раундах

В ночь на 22 марта в Лондоне (Великобритания) состоялся турнир серии UFC Fight Night. В главном событии ивента прошел поединок в полулегком весе между Мовсаром Евлоевым (20-0) и Лероном Мерфи (17-1-1).

Евлоев победил решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47). Судьи отдали Мовсару победу в первом, третьем и пятом раундах. В четвертом – ничья, так как с Евлоева сняли бал за удар в пах.

Мовсар Евлоев: «UFC, дайте подраться за титул, больше нечего сказать»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
Евлоев точно забрал 4, 5 и 3 последней атакой в раунде забрал, 4 минус бал ничья, 2 мерфи 1 на усмотрение судей 50/50 если считать по системе 10,9 то тут ближе ничья из за снятого балла. А если же смотреть бой вообщем Евлоев достоин победы, королевские раунды он уверенно забрал, Лерон занервничал после полученного преимущества и стал бегать)
Не справедливое снятие бала было возмещена не справедливым присуждением победы в первом раунде )
почему оно несправедливое?)))
теперь судьи гораздо строже будут относиться к ударам в пах и тычкам в глаз
Ну во первых первое попадание спорное, во вторых оба раза Мерфи подсаживался во время удара.
1ый раунд?)))))) ахахахахах
Можешь отнять этот раунд, ничего не изменится
Первый был,равный, второй за Мерфи,а три последних лучше Евлоев, даже если отнять бал за яйки, всё равно победа Евлоева
