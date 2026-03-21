Джонс – о срыве боя с Аспиналлом: «UFC отказались давать мне больше $15 млн. Считаю, что достоин большего»
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс рассказал о срыве поединка с Томом Аспиналлом.
«Я был готов, настроен и физически способен выйти в октагон. Я был согласен на значительно меньший гонорар, чем запрашивал Аспиналл, но UFC не хотели добавить ни доллара сверх предложенных $15 млн. Считаю, что наш бой достоин большего», – написал в социальных сетях Джонс.
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что не вел переговоры с Джонсом о поединке на турнире промоушена в Белом доме.
Том Аспиналл: «Не думаю, что Джонс испугался боя со мной. Он просто хотел подходящие финансовые условия»
Джон Джонс: «Нужно находить что-то хорошее в каждой ситуации. Я научился этому»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Джона Джонса
Про «шел бы в бокс» посмеялся. У Джонса эксклюзивный контракт с UFC. Его просто так туда никто не отпустит.
Ну и кстати, в боксе и раунды поменьше и получается, что за 5 раундов в ММА боец находится в октагоне дольше, чем боксер за 12 раундов)
Мне казалось что там как то о других сумма речь , вроде бы это очень хороший чек для Джонса .