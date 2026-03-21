Джонс – о срыве боя с Аспиналлом: «UFC отказались давать мне больше $15 млн. Считаю, что достоин большего»

Джон Джонс рассказал о срыве поединка с Томом Аспиналлом.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс рассказал о срыве поединка с Томом Аспиналлом .

«Я был готов, настроен и физически способен выйти в октагон. Я был согласен на значительно меньший гонорар, чем запрашивал Аспиналл, но UFC не хотели добавить ни доллара сверх предложенных $15 млн. Считаю, что наш бой достоин большего», – написал в социальных сетях Джонс.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил , что не вел переговоры с Джонсом о поединке на турнире промоушена в Белом доме.

