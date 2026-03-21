Джонс – о срыве боя с Аспиналлом: «UFC отказались давать мне больше $15 млн. Считаю, что достоин большего»

  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
6

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс рассказал о срыве поединка с Томом Аспиналлом.

«Я был готов, настроен и физически способен выйти в октагон. Я был согласен на значительно меньший гонорар, чем запрашивал Аспиналл, но UFC не хотели добавить ни доллара сверх предложенных $15 млн. Считаю, что наш бой достоин большего», – написал в социальных сетях Джонс.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что не вел переговоры с Джонсом о поединке на турнире промоушена в Белом доме.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Джона Джонса
logoMMA
тяжелый вес (MMA)
logoUFC
logoТом Аспиналл
logoДжон Джонс
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Джонс походу совсем берега попутал, шел бы бокс как Нгану за чеком . Только в боксе 12 раундом а не 5 , и у Джонса панча как у камерунца никогда не было,он универсал , но в боксе это бы не прокатило
Ответ Александр Сандалов
Да действительно, всего лишь один из лучших в истории спорта, многократный чемпион UFC, как он смеет просить большие деньги у компании, которая недавно подписала контракт на 7 миллиардов с Парамаунт.

Про «шел бы в бокс» посмеялся. У Джонса эксклюзивный контракт с UFC. Его просто так туда никто не отпустит.
Ну и кстати, в боксе и раунды поменьше и получается, что за 5 раундов в ММА боец находится в октагоне дольше, чем боксер за 12 раундов)
Ответ Александр Степанов
Рабское мышление не любит, когда другие хотят быть более свободными.
Есть кто готов скинуться Дане , чтоб собрать больше 15 млн для Джонса ?
Мне казалось что там как то о других сумма речь , вроде бы это очень хороший чек для Джонса .
Джон жадный Джонс)
Читайте новости бокса в любимой соцсети
