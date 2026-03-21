Джон Джонс: «Нужно находить что-то хорошее в каждой ситуации. Я научился этому»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс опубликовал новый пост в социальных сетях.

«Нужно находить урок или что-то хорошее в каждой ситуации. Жизнь – это во многом про восприятие. Это не значит, что не будет тяжелых или болезненных моментов.

Лично я научился позволять себе проживать такие состояния. Но вот рыдания, уныние и жалость к себе – от этого я учусь отходить быстрее», – написал Джонс.

В последний раз Джонс дрался в ноябре 2024 года, когда досрочно победил Стипе Миочича.

