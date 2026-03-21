  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  Кирилл Сидельников: «Вряд ли у Стрикленда что‑то получится. Чимаев уже в первом раунде должен забирать поединок»
0

Кирилл Сидельников: «Вряд ли у Стрикленда что‑то получится. Чимаев уже в первом раунде должен забирать поединок»

Кирилл Сидельников поделился ожиданиями от поединка Чимаев – Стрикленд.

Генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников поделился ожиданиями от поединка между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.

«Вряд ли что‑то у Стрикленда получится. Если мы раньше говорили, что Чимаев мощный в первых раундах, то сейчас мы увидели, что он все пять раундов может доминировать в борьбе. У него все хорошо с выносливостью.

Чем может удивить Стрикленд… Если только лаки‑панч, если он откуда‑то прилетит. Ну, а так… Если ничего не произойдет, то уже в первом раунде Чимаев должен поединок забрать», – сказал Сидельников.

Ранее стало известно, что титульный бой в среднем весе возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
logoХамзат Чимаев
logoШон Стрикленд
logoКирилл Сидельников
logoUFC
logoMMA
средний вес (MMA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
