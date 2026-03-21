Министерство спорта официально признало женские ММА

Министерство спорта признало женские ММА видом спорта.

Министерство спорта РФ включило женские смешанные единоборства во Всероссийский реестр видов спорта.

Об этом сообщил президент Союза ММА России Сергей Фатеев.

«Уважаемые женщины, поздравляю вас с признанием женского ММА! Та большая работа, которая целенаправленно проводилась до нового года, завершилась на нашей встрече в Министерстве спорта 6 марта.

Искренне рад за наших спортсменок – у них появилась возможность получать спортивные разряды, звания и титулы», – сказал Фатеев.

