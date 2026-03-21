Министерство спорта официально признало женские ММА

Министерство спорта РФ включило женские смешанные единоборства во Всероссийский реестр видов спорта.
Об этом сообщил президент Союза ММА России Сергей Фатеев.
«Уважаемые женщины, поздравляю вас с признанием женского ММА! Та большая работа, которая целенаправленно проводилась до нового года, завершилась на нашей встрече в Министерстве спорта 6 марта.
Искренне рад за наших спортсменок – у них появилась возможность получать спортивные разряды, звания и титулы», – сказал Фатеев.
Сергей Фатеев стал главой Союза ММА России. Федор Емельяненко избран почетным президентом
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Союз ММА России
5 комментариев
Ну теперь женщин и в армию можно,как в Израиле брать...Или это на Новый год?
Еще одна семейная ценность.
Теперича и навалять могут
Скрепно. Семейные ценности. Либо рожать или ж в ММА
женские мма нужны для того чтобы во время женского боя устроить себе небольшой антракт: сходить позавтракать, полистать соцсети в смартфоне и уладить маленькие дела - в следующие минут 15-20 все равно ничего достойного внимания не пропустишь.
