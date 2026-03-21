Евлоев – о Мерфи: «У него хороший рекорд. Но только потому, что он никогда не встречался с такими бойцами, как я»

Мовсар Евлоев высказался о предстоящем бое с Лероном Мерфи.

Боец полулегкого дивизиона UFC Мовсар Евлоев высказался о предстоящем поединке с Лероном Мерфи .

«У этого парня хороший рекорд. Но только потому, что он никогда не встречался с такими бойцами, как я. Тот уровень борьбы и давления, который я принесу, он увидит впервые.

Да, с момента моего последнего выхода в октагон прошло много времени. Я восстанавливался после проблем со здоровьем, а все остальное время тренировался, готовился и ждал нового соперника», – сказал Евлоев.

Бой между Евлоевым и Мерфи состоится 21 марта и возглавит турнир UFC London.

