Том Аспиналл: «Не думаю, что Джонс испугался боя со мной. Он просто хотел подходящие финансовые условия»

Том Аспиналл высказался о срыве поединка против Джона Джонса.

Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл высказался о срыве поединка против Джона Джонса .

«Я очень хотел проверить себя в поединке с Джоном – с величайшим бойцом всех времен. Испугался ли он боя со мной? Думаю, он не боится никого. Скорее, он просто хотел подходящие финансовые условия.

Но ему предлагали $30 миллионов – и это огромные деньги. Я бы согласился на такой бой за $30 миллионов», – сказал Аспиналл.

Напомним, Аспиналл встретился с Сирилом Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный бой в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаза со стороны Гана.

