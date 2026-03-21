  Том Аспиналл: «Не думаю, что Джонс испугался боя со мной. Он просто хотел подходящие финансовые условия»
Том Аспиналл: «Не думаю, что Джонс испугался боя со мной. Он просто хотел подходящие финансовые условия»

Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл высказался о срыве поединка против Джона Джонса.

«Я очень хотел проверить себя в поединке с Джоном – с величайшим бойцом всех времен. Испугался ли он боя со мной? Думаю, он не боится никого. Скорее, он просто хотел подходящие финансовые условия.

Но ему предлагали $30 миллионов – и это огромные деньги. Я бы согласился на такой бой за $30 миллионов», – сказал Аспиналл.

Напомним, Аспиналл встретился с Сирилом Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный бой в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаза со стороны Гана.

Том Аспиналл: «Почему UFC не отдают Джону уважение, которого он заслуживает в финансовом отношении? Это безумие для меня»

Эдди Хирн: «Контракт Аспиналла с UFC – полный позор. Сложно поверить, что ему так мало платят»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Championship Rounds
Даже сам Аспиналл так говорит,но ребята со спортса знают,Джон боится. Видимо,хотел рубануть огромный куш на посошок,да на покой. Но Дана не дал,а потом отомстил. Для компании это,конечно,хорошо,всем бойцам показал,что даже любимчики не могут требовать сверх того,что он предлагает.
