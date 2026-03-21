Кайла Харрисон вернулась в зал после операции на шее.

Чемпионка UFC в женском легчайшем весе Кайла Харрисон вернулась в зал после перенесенной операции на шее.

Харрисон получила травму во время подготовки к бою с Амандой Нуньес, который должен был состояться в соглавном событии турнира UFC 324. Поединок был перенесен на неопределенный срок.

В январе появилась информация, что восстановление Харрисон может занять шесть месяцев.

