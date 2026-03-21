Мерфи – о бое с Евлоевым: «Это будет сложное противостояние. Но я готов ко всему, что он может предложить»
Боец полулегкого дивизиона UFC Лерон Мерфи высказался о предстоящем поединке с Мовсаром Евлоевым.
«Мне предстоит встреча с борцом. С борцом очень высокого уровня. Очевидно, что тренировочный лагерь был тяжелым – по-настоящему жестким. Но я верю, что готов ко всему, что он может предложить.
Я понимаю, что это будет сложное противостояние, но я готовлю себя к чемпионскому уровню. Если я пройду Мовсара, это будет означать, что я действительно достоин титульного боя», – сказал Мерфи.
Поединок между Евлоевым и Мерфи пройдет в главном событии турнира UFC London, который состоится 21 марта.
Мовсар Евлоев и Лерон Мерфи провели финальную дуэль взглядов перед боем
Хотел подраться на улице с Петром Яном и бегал 17 км за час. Лучший непобежденный россиянин в UFC