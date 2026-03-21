Джон Джонс: «Артрит – это, конечно, больно. Но я все еще размажу 99% из вас»

Джон Джонс: артрит – это больно, но я все еще размажу 99% из вас.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс опубликовал новый пост в социальных сетях.

«Случайная мысль: артрит – это, конечно, больно. Но он не делает тебя калекой. Я все еще размажу 99,47% из вас», – написал Джонс.

В начале февраля Джонс рассказал, что его левый тазобедренный сустав поражен тяжелой формой артрита.

В последний раз Джонс дрался в ноябре 2024 года, когда досрочно победил Стипе Миочича.

