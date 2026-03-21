Джон Джонс: «Артрит – это, конечно, больно. Но я все еще размажу 99% из вас»

Джон Джонс: артрит – это больно, но я все еще размажу 99% из вас.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс опубликовал новый пост в социальных сетях.
«Случайная мысль: артрит – это, конечно, больно. Но он не делает тебя калекой. Я все еще размажу 99,47% из вас», – написал Джонс.
В начале февраля Джонс рассказал, что его левый тазобедренный сустав поражен тяжелой формой артрита.
В последний раз Джонс дрался в ноябре 2024 года, когда досрочно победил Стипе Миочича.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Джона Джонса
Я и так подозревал, что нет там никакого артрита, а после этих слов и подавно в этом уверен. Каждый, у кого есть артрит, знает, что финальная стадия - замена сустава с инвалидностью