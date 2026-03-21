PFL Madrid: ван Стинис нокаутировал Эдвардса, Макки победил Борича и другие бои

20 марта в Мадриде (Испания) состоялся турнир PFL. В главном событии ивента прошел титульный поединок в среднем весе между Костелло ван Стинисом (18-3) и Фабианом Эдвардсом (16-5).

Ван Стинис победил нокаутом в третьем раунде.

Другие бои турнира:

● Эй Джей Макки (24-2) победил Адама Борича (20-4) единогласным решением судей;

● Франко Теналья (6-2) победил Йассина Нажида (9-6) техническим нокаутом во втором раунде;

● Ясинта Остин (9-2) победила Бениту ван Рооидж (7-2) техническим нокаутом в первом раунде;

● Линтон Вассел (26-10) победил Хосе Аугусто (11-6) техническим нокаутом во втором раунде.

