Федерация бокса России вошла в состав World Boxing. Под эгидой организации пройдет боксерский турнир на ОИ-2028
Федерация бокса России вошла в состав World Boxing.
World Boxing утвердил заявку Федерации бокса России о вступлении в организацию.
Также приняли заявки Беларуси, Замбии, Кипра, Мозамбика, Ниуэ, Папуа - Новой Гвинеи, Танзании и Тонга.
В феврале 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне.
Также МОК утвердила внесение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года под эгидой World Boxing.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: World Boxing
7 комментариев
Щас бандюга кремлев начнет вставлять палки в колеса
Это ли не IBA
Это ли не IBA
Нет это отдельная организация
ГГГ
Компашка подходящая. Не стыдно?
Компашка подходящая. Не стыдно?
нет, это такие как ты вбили себе в голову что только в компашке европедоклоунов "не стыдно". Особенно смешно после того как последовательно были дискредитированы практически все международные организации учрежденные этими странами.
А как же Кремлёв со своим IBA?
