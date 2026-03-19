Федерация бокса России вошла в состав World Boxing. Под эгидой организации пройдет боксерский турнир на ОИ-2028

Федерация бокса России вошла в состав World Boxing.

World Boxing утвердил заявку Федерации бокса России о вступлении в организацию.

Также приняли заявки Беларуси, Замбии, Кипра, Мозамбика, Ниуэ, Папуа - Новой Гвинеи, Танзании и Тонга.

В феврале 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне.

Также МОК утвердила внесение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года под эгидой World Boxing.

Геннадий Головкин назначен президентом World Boxing