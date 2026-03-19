Хорхе Масвидаль: «Дайте Джонсу гонорар, который он заслуживает, прежде чем он уйдет на пенсию»

Хорхе Масвидаль поделился мыслями о требованиях Джона Джонса .

«Хочется, чтобы парень получил деньги. Но при этом в прошлом между Джоном и Даной была непоследовательность: Джону приходилось сниматься с боев по разным причинам. Поэтому нельзя винить UFC. Это бизнес. Они должны ставить тех бойцов, которые, по их мнению, продадут больше всего билетов и будут наиболее надежными.

Если дело в том, что Джонсу не хотят платить – для меня это странно. Если лучший боец всех времен не получает того, что заслуживает, то кто тогда должен?

Дайте Джонсу гонорар, который он заслуживает, прежде чем он уйдет на пенсию. Мне кажется, он несколько раз намекал на уход. Надеюсь, ему все же удастся получить то, что он заслуживает», – сказал Масвидаль.

Ранее у Джона Джонса и Даны Уайта произошел конфликт по поводу переговоров о поединке в Белом доме.

