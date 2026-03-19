Альдо – о Коноре перед их боем: «За кадром он сходил с ума. Употреблял и пил постоянно»
«За кадром он сходил с ума. Употреблял и пил постоянно. На съемках шоу The Ultimate Fighter он просто появлялся и даже не тренировал бойцов. Весь день у него были вечеринки», – сказал Альдо.
Конор нокаутировал Альдо за 13 секунд в 2015 году на UFC 194 и стал чемпионом в полулегком весе.
