Альдо – о Коноре перед их боем: «За кадром он сходил с ума. Употреблял и пил постоянно»

Жозе Альдо высказался о поведении Конора Макгрегора во время продвижения их боя.

«За кадром он сходил с ума. Употреблял и пил постоянно. На съемках шоу The Ultimate Fighter он просто появлялся и даже не тренировал бойцов. Весь день у него были вечеринки», – сказал Альдо.

Конор нокаутировал Альдо за 13 секунд в 2015 году на UFC 194 и стал чемпионом в полулегком весе.

