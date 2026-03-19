Шара Буллет подерется с Мичелом Перейрой 27 июня в Баку, Алискеров – с Бруно Феррейрой
Шарабутдин Магомедов проведет бой на турнире UFC в Баку 27 июня против бразильца Мичела Перейры, сообщает AgFight.
На этом же турнире Икрам Алискеров подерется с Бруно Феррейрой, а Андрей Пуляев – с Нурсултоном Рузибоевым.
Магомедов в последний раз дрался в июле 2026-го, когда победил Марка Андре-Баррио единогласным решением судей.
Hype Brazil: Царукян победил Мокаева удушающим приемом, Буллет и Барбоза отборолись вничью
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ag. Fight
1 комментарий
Ну для Шары прям идеальный соперник
