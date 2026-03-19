Жеан Силва: «Кэмпбелл и Уайт пригласили меня посмотреть бой Евлоева и подписать контракт на бой за пояс»
Силва сказал, что будет драться за титул.
Жеан Силва заявил, что станет следующим соперником Александра Волкановски.
«Хантер Кэмпбелл и Дана Уайт пригласили меня посмотреть бой Евлоева вживую и подписать контракт на бой за пояс. Погнали, это будет величайшее продвижение боя, которое когда-либо видели в истории», – сказал Силва.
21 марта Мовсар Евлоев возглавит турнир в Лондоне, где подерется с Лероном Мерфи.
Волкановски в последний раз выступал 1 февраля, когда победил Диего Лопеса единогласным решением судей.
Мовсар Евлоев: «Буду ждать бой за титул, Волк уже отошел от последнего боя. Готов драться в мае»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Жеана Силвы
