Чарльз Оливейра может страховать бой Топурия – Гейджи в Белом доме
Чарльз Оливейра планирует страховать бой в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гейджи, который 14 июня возглавит турнир UFC у Белого дома.
Об этом сообщил тренер бразильца Диего Лима.
«Надеемся, что никто из них не получит травму, потому что это будет отличный бой, но мы уже предложили Чарльза в качестве резервного варианта для этого поединка. Чарльз хочет пояс, так что, если не придется выйти на замену, он может подраться с победителем поединка между Топурией и Гейджи», – добавил Лима.
Оливейра победил Макса Холлоуэя единогласным решением судей на UFC 326 и выиграл пояс BMF.
«Скучные ублюдки». Оливейра эталонно поиздевался над Холлоуэем, но оценили не все
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sherdog
