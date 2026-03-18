Дастин Порье: «Я не знаю, кто я без боев. Что мне делать? До сих пор пытаюсь понять»

Дастину Порье тяжело смириться с завершением карьеры.

«Я не знаю, кто я без боев. Это было как облако в моей голове, которое не рассеивалось 20 лет. Теперь я просыпаюсь, а его нет. Что мне делать? Я до сих пор пытаюсь понять», – сказал Порье.

Напомним, Порье закончил карьеру в июле, проиграв в последнем бою Максу Холлоуэю судейским решением. У него 30 побед и 10 поражений.

Порье сказал, что Махачев весил 87 кг в день их боя: «Я подумал: «#####, он огромен». Ислам отреагировал: «Никогда не весил больше 80 кг»