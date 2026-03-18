Уайт – о де Риддере в бою с Борральо: «Он выглядел так, будто не хотел там находиться»

Дана Уайт высказался о поражении Ренье де Риддера единогласным решением в бою с Кайо Борральо на UFC 326.

«Он выглядел так, будто не хотел находиться там», – сказал Уайт.

Поражение от Борральо стало для де Риддера вторым подряд, ранее он проиграл Брендану Аллену.

Ренье де Риддер поднимется в полутяжелый дивизион