Алекс Волкановски: «Хабиб мог бы легко продолжать карьеру. Он побеждал в доминирующем стиле»
Алекс Волкановски высказался о месте Хабиба Нурмагомедова.
«Хабиб мог бы легко продолжать. Он побеждал в доминирующем стиле. Даже если его послужной список не такой богатый... Даже у Чарльза Оливейры столько же побед, но у Чарльза и много поражений. Хабиб выглядел намного лучше всех соперников», – сказал Волкановски.
Хабиб завершил карьеру в 2020 году с рекордом 29-0 после победы над Джастином Гейджи.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Алекса Волкановски
Мог бы доминировать, а мог бы уже и отъехать во время очередной весогонки.
зачем ему было продолжать? он взял все что планировал и что хотел - славу и величие среди соотечественников ну и денег на три жизни вперед, Волкановски и такие как он вообще не врубаются с какой целью люди из территорий бывшего СССР щемятся в UFC
