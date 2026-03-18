  • Джо Роган: «Раузи права, бойцы могут начать уходить из UFC из-за низкой оплаты. Если такой боец как Махачев уйдет драться к Netflix, за ним потянутся другие»
Роган согласился с Раузи.

Джо Роган высказался о критике UFC от Ронды Раузи.

«Она подняла правильные вопросы, заставила людей говорить об этом. Если Netflix сможет преуспеть в ММА, смогут собирать карды и переманивать бойцов… Но сделают ли они это больше одного раза?

Если Раузи услышат и появится умный бизнесмен, который увидит, что у многих бойцов UFC заканчиваются контракты, и начнет переговоры… Кто-то начнет уходить.

Если, например, Ислам Махачев уйдет драться к Netflix, за ним потянутся еще четыре-пять бойцов», – сказаал Роган.

Ранее стало известно, что в мае Раузи проведет поединок против Джины Карано. Бой пройдет под эгидой MVP.

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: JRE MMA Show
Дана наверное не будет рад такому заявлению )
