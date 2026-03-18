Джо Роган: «Раузи права, бойцы могут начать уходить из UFC из-за низкой оплаты. Если такой боец как Махачев уйдет драться к Netflix, за ним потянутся другие»
Роган согласился с Раузи.
Джо Роган высказался о критике UFC от Ронды Раузи.
«Она подняла правильные вопросы, заставила людей говорить об этом. Если Netflix сможет преуспеть в ММА, смогут собирать карды и переманивать бойцов… Но сделают ли они это больше одного раза?
Если Раузи услышат и появится умный бизнесмен, который увидит, что у многих бойцов UFC заканчиваются контракты, и начнет переговоры… Кто-то начнет уходить.
Если, например, Ислам Махачев уйдет драться к Netflix, за ним потянутся еще четыре-пять бойцов», – сказаал Роган.
Ранее стало известно, что в мае Раузи проведет поединок против Джины Карано. Бой пройдет под эгидой MVP.
«Это бой против UFC». Что важно знать про лигу Джейка Пола, куда подписались Нганну и Диаз?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: JRE MMA Show
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Дана наверное не будет рад такому заявлению )
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем