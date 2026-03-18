Порье – о захвате Махачева: «Сразу накрывает тьма»

Порье вспомнил бой с Махачевым.

Дастин Порье поделился ощущениями, которые испытал на последних секундах поединка с Исламом Махачевым.

«Ислам провел удушение Д’Арс, но он делает это иначе, чем все остальные, обычные методы защиты при этом не работают. 

Когда он закрывает захват, это моментально перекрывает кровообращение. Обычно ты чувствуешь, как все постепенно гаснет. А тут темнота начала накрывать сразу. Думаю, нечто подобное испытал и Ренато Мойкано, когда проиграл ему удушением», – сказал Порье.

Напомним, Махачев и Порье дрались в июне 2024-го. Ислам победил удушающим приемом.

Порье сказал, что Махачев весил 87 кг в день их боя: «Я подумал: «#####, он огромен». Ислам отреагировал: «Никогда не весил больше 80 кг»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: JRE MMA Show
Мой взор застилает тьма... И слышу голос, говорящий, что короли не правят вечно.
Поэтому Ислам топ 1
