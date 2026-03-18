Карлос Пратес: «Я нокаутирую Маддалену. И никто не будет отрицать, что я должен драться за титул»

Карлос Пратес высказался о предстоящем поединке с Джеком Делла Маддаленой , который пройдет 3 мая на турнире UFC Fight Night 275 в Перте.

«Я нокаутирую Маддалену, у меня будет два нокаута над бывшими чемпионами. Никто не будет отрицать, что я должен драться за титул. Кто будет заслуживать этого больше, чем я?» – сказал Пратес.

Маддалена в ноябре проиграл титульный бой Исламу Махачеву на UFC 322. Пратес на том же турнире нокаутировал Леона Эдвардса.

