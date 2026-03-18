Алджамейн Стерлинг: «Мерфи – фаворит в бою с Евлоевым»

Стерлинг назвал фаворита в бою Мерфи – Евлоев.

Алджамейн Стерлинг высказался о предстоящем поединке Мовсара Евлоева и Лерона Мерфи.

«Думаю, Лерон должен победить. Хотя не удивлюсь, если победит Мовсар. Он талантливый грэпплер. Я просто не знаю, сможет ли он добраться до Лерона и повалить его на землю до того, как получит серьезный урон.

Мерфи – фаворит», – сказал Стерлинг.

В ночь с 21 на 22 марта Евлоев подерется с Мерфи в главном событии UFC London.

