Алджамейн Стерлинг: «Мерфи – фаворит в бою с Евлоевым»
Алджамейн Стерлинг высказался о предстоящем поединке Мовсара Евлоева и Лерона Мерфи.
«Думаю, Лерон должен победить. Хотя не удивлюсь, если победит Мовсар. Он талантливый грэпплер. Я просто не знаю, сможет ли он добраться до Лерона и повалить его на землю до того, как получит серьезный урон.
Мерфи – фаворит», – сказал Стерлинг.
В ночь с 21 на 22 марта Евлоев подерется с Мерфи в главном событии UFC London.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Алджамейна Стерлинга
