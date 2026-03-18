Колби Ковингтон: «Махачев и Топурия получают 5-10 миллионов за бой»
Колби Ковингтон рассказал, сколько зарабатывают Ислам Махачев и Илия Топурия.
«Парни, которые оказывают наибольшее влияние, у которых самая большая аудитория, такие как Илия, Ислам, Хабиб, получают такие большие деньги, что никогда не выступят против UFC. Эти парни зарабатывают от 5 до 10 миллионов за бой», – сказал Ковингтон.
Ранее сообщалось, что Махачев отказался от поединка с Топурией в Белом доме из-за травмы.
Ковингтон – о срыве боя Махачев – Топурия: «Я слышал, что Ислам запросил слишком много денег»
Опубликовал: Руслан Мороз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем