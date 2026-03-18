Колби Ковингтон: «Махачев и Топурия получают 5-10 миллионов за бой»

Ковингтон назвал гонорары Махачева и Топурии.

Колби Ковингтон рассказал, сколько зарабатывают Ислам Махачев и Илия Топурия .

«Парни, которые оказывают наибольшее влияние, у которых самая большая аудитория, такие как Илия, Ислам, Хабиб, получают такие большие деньги, что никогда не выступят против UFC . Эти парни зарабатывают от 5 до 10 миллионов за бой», – сказал Ковингтон.

Ранее сообщалось, что Махачев отказался от поединка с Топурией в Белом доме из-за травмы.

