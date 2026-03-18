Менеджер Усика: «Было бы интересно провести бой Александра с Джоном Джонсом в США»

Александр Усик открыт к проведению боя против Джона Джонса.

Сергей Лапин , менеджер Александра Усика , сказал, что украинец мог бы провести бой с Джоном Джонсом .

«Бой с Джейком Полом в ММА не рассматривается. Но мы всегда открыты к интересному сотрудничеству в будущем.

Если говорить о кроссоверных боях, то интересным поединком мог бы стать бой против Джона Джонса в США. Лучший тяжеловес в ММА против одного из лучших боксеров поколения. И выяснить, кто является самым опасным человеком на планете», – сказал Лапин.

Бой Усика и Рико Верховена за титул WBC состоится 23 мая.

Усик хочет провести три боя: с Верховеном, победителем поединка Уордли – Дюбуа и Фьюри