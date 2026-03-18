Ковингтон – о срыве боя Махачев – Топурия: «Я слышал, что Ислам запросил слишком много денег»
Ковингтон назвал причину срыва боя Топурия – Махачев.
Колби Ковингтон заявил, что бой Ислама Махачева и Илии Топурии не состоялся из-за того, что Ислам запросил большой гонорар.
«Я слышал, что Махачев запросил слишком много денег, и они не смогли договориться в последний момент», – сказал Ковингтон.
Ранее сообщалось, что Махачев отказался от поединка с Топурией в Белом доме из-за травмы.
Махачев ответил Топурии: «Мы оба знаем, кто здесь испугался. Можешь скрывать свою трусость неприятными твитами, но не волнуйся, ты получишь, что просил!»
Топурия обвинил Махачева в трусости и срыве боя в Белом доме. Это правда?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: N3ON
6 комментариев
Определитесь уже, там вроде менеджер Илии говорил, что денег мало. Махачев про деньги ничего не говорил.
У ислама рука заболела
А у хейтеров Ислама подгорело
Жадный и осторожный)
учителя - «правильные». Не осуждай. 😌
