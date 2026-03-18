Ковингтон – о срыве боя Махачев – Топурия: «Я слышал, что Ислам запросил слишком много денег»

Ковингтон назвал причину срыва боя Топурия – Махачев.

Колби Ковингтон заявил, что бой Ислама Махачева и Илии Топурии не состоялся из-за того, что Ислам запросил большой гонорар.

«Я слышал, что Махачев запросил слишком много денег, и они не смогли договориться в последний момент», – сказал Ковингтон.

Ранее сообщалось, что Махачев отказался от поединка с Топурией в Белом доме из-за травмы.

Махачев ответил Топурии: «Мы оба знаем, кто здесь испугался. Можешь скрывать свою трусость неприятными твитами, но не волнуйся, ты получишь, что просил!»

