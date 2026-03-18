  Ковингтон – о срыве боя Махачев – Топурия: «Я слышал, что Ислам запросил слишком много денег»
Ковингтон – о срыве боя Махачев – Топурия: «Я слышал, что Ислам запросил слишком много денег»

Ковингтон назвал причину срыва боя Топурия – Махачев.

Колби Ковингтон заявил, что бой Ислама Махачева и Илии Топурии не состоялся из-за того, что Ислам запросил большой гонорар.

«Я слышал, что Махачев запросил слишком много денег, и они не смогли договориться в последний момент», – сказал Ковингтон.

Ранее сообщалось, что Махачев отказался от поединка с Топурией в Белом доме из-за травмы.

Махачев ответил Топурии: «Мы оба знаем, кто здесь испугался. Можешь скрывать свою трусость неприятными твитами, но не волнуйся, ты получишь, что просил!»

Топурия обвинил Махачева в трусости и срыве боя в Белом доме. Это правда?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: N3ON
Определитесь уже, там вроде менеджер Илии говорил, что денег мало. Махачев про деньги ничего не говорил.
У ислама рука заболела
А у хейтеров Ислама подгорело
Жадный и осторожный)
учителя - «правильные». Не осуждай. 😌
Материалы по теме
Хавьер Мендес: «Команда Топурии отказалась от боя с Махачевым из‑за недостаточной суммы денег»
13 марта, 17:15
Хорхе Масвидаль: «Махачев повалит Топурию и сделает его день очень долгим. Или Илия поймает Ислама ударом, потому что он намного быстрее»
11 марта, 11:03
Топурия обвинил Махачева в трусости и срыве боя в Белом доме. Это правда?
11 марта, 07:40
Рекомендуем
Главные новости
Менеджер Усика: «Было бы интересно провести бой Александра с Джоном Джонсом в США»
41 минуту назад
Мовсар Евлоев: «Меня не любят в UFC? Кому их любовь нужна? Сделаю все, чтобы бой не был как у Оливейры и Холлоуэя»
сегодня, 06:49
Порье сказал, что Махачев весил 87 кг в день их боя: «Я подумал: «#####, он огромен». Ислам отреагировал: «Никогда не весил больше 80 кг»
вчера, 19:10
Царукян вошел в обновленный рейтинг P4P UFC. Холлоуэй покинул топ-15
вчера, 18:00Фото
Али Абдель-Азиз: «Евлоев будет следующим чемпионом UFC, нравится вам это или нет»
вчера, 16:34
Сильва – о рекорде по числу побед подряд в UFC, который может побить Махачев: «Счастлив, что кто-то может это сделать»
вчера, 15:13
Шон О’Мэлли: «Кем были бы Конор, Джонс и Ронда без UFC? Нужно быть благодарными»
вчера, 13:39
Евлоев – об отмене боя с Пико: «Поехал в Таиланд – одно из самых неправильных решений. Подцепил инфекцию – 3,5 месяца не тренировался. По-моему, новый штамм ковида»
вчера, 12:48
Алджамейн Стерлинг: «У Стрикленда хорошие шансы победить Чимаева, если он выведет его из себя»
вчера, 11:02
Хирн опроверг информацию о поединке Фьюри и Джошуа: «Ничего не согласовано»
вчера, 10:43
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем