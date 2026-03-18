Мовсар Евлоев: «Меня не любят в UFC? Кому их любовь нужна? Сделаю все, чтобы бой не был как у Оливейры и Холлоуэя»

Евлоев ответил, почему его не любят в руководстве UFC.

Мовсар Евлоев высказался о том, что его не считают зрелищным бойцом.

«UFC – это пиар-машина, где достаточного одного боя и хорошего финиша, чтобы у них было что про тебя сказать. Можешь один раз вырубить соперника, и ты уже нокаутер. Сен-Пьер тоже не был зрелищным, но стал считаться зрелищным уже после завершения карьеры. У него не было финишей.

Люди, которые понимают ММА, осознают, как тяжело выйти против бойца того же уровня. Пробегите три километра, это не так легко. А когда тебе еще по голове прилетает, то тяжело драться не просто на победу, а так, чтобы еще кому-то доказать.

Я считаю свои бои зрелищными. Я показываю то, что я тренировал всю жизнь. Главное – делать, как лучше для тебя. Мы готовимся в ударке, работаем над нокаутирующей мощью. Но во время боя ты пытаешься подстроиться и не проиграть. Это самое главное.

Меня не любят матчмейкеры UFC? Кому их любовь нужна? В Лондоне будут драться два главных претендента на бой за пояс, оба идут без поражений. Всегда приятно наблюдать именно за такими боями. В России меня хорошо поддерживают, так что для меня не будет удивлением, если люди не будут спать в два ночи, чтобы посмотреть мой бой.

Сделаю все, что в моих силах, чтобы бой не был как у Оливейры и Холлоуэя», – сказал Евлоев.

В ночь с 21 на 22 марта Евлоев подерется с Мерфи в главном событии UFC London.

Боец UFC выжил после выстрела в голову – врачи собирали челюсть по кусочкам, а в языке остался осколок пули