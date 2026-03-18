  Мовсар Евлоев: «Меня не любят в UFC? Кому их любовь нужна? Сделаю все, чтобы бой не был как у Оливейры и Холлоуэя»
Мовсар Евлоев: «Меня не любят в UFC? Кому их любовь нужна? Сделаю все, чтобы бой не был как у Оливейры и Холлоуэя»

Евлоев ответил, почему его не любят в руководстве UFC.

Мовсар Евлоев высказался о том, что его не считают зрелищным бойцом.

«UFC – это пиар-машина, где достаточного одного боя и хорошего финиша, чтобы у них было что про тебя сказать. Можешь один раз вырубить соперника, и ты уже нокаутер. Сен-Пьер тоже не был зрелищным, но стал считаться зрелищным уже после завершения карьеры. У него не было финишей.

Люди, которые понимают ММА, осознают, как тяжело выйти против бойца того же уровня. Пробегите три километра, это не так легко. А когда тебе еще по голове прилетает, то тяжело драться не просто на победу, а так, чтобы еще кому-то доказать.

Я считаю свои бои зрелищными. Я показываю то, что я тренировал всю жизнь. Главное – делать, как лучше для тебя. Мы готовимся в ударке, работаем над нокаутирующей мощью. Но во время боя ты пытаешься подстроиться и не проиграть. Это самое главное.

Меня не любят матчмейкеры UFC? Кому их любовь нужна? В Лондоне будут драться два главных претендента на бой за пояс, оба идут без поражений. Всегда приятно наблюдать именно за такими боями. В России меня хорошо поддерживают, так что для меня не будет удивлением, если люди не будут спать в два ночи, чтобы посмотреть мой бой.

Сделаю все, что в моих силах, чтобы бой не был как у Оливейры и Холлоуэя», – сказал Евлоев.

В ночь с 21 на 22 марта Евлоев подерется с Мерфи в главном событии UFC London.

Боец UFC выжил после выстрела в голову – врачи собирали челюсть по кусочкам, а в языке остался осколок пули

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sport24
То что у Евлоева скучные бои это один из главных мифов в mma. За всё время в юфс только один его бой можно назвать скучным, толи третий толи четвёртый его бой, остальные бои очень даже смотрибельные.
Ну про ЖСП и любовь зря конечно вставил, а всё остальное близко к правде.
Ответ lexx_sharingan
Про ЖСП относительно правда. По Хабибу тоже можно так сказать, в моменте карьеры у него было много критиков, сейчас считается чуть ли не самым зрелищным борцом.
Ответ lexx_sharingan
Так ЖСП реально просто скучнейшим бойцом был на закате карьеры. Все, что он показывал, это был джеб, проход в две, и лежание в закрытом гарде весь бой
//Меня не любят матчмейкеры UFC? Кому их любовь нужна?

ну м.б. это нужно чтобы люди захотели заплатить чтобы посмотреть твой бой?
не спонсоры, а массовый зритель, который в сб вечером листает каналы, выбирая между сериалом Друзья, НХЛ, НБА и Порнхаб
при таком богатстве выбора что заставит человека, которого бои интересуют постольку-поскольку, еще раз посмотреть бой Чимаева с ДДП за деньги?
