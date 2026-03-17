  • Порье сказал, что Махачев весил 87 кг в день их боя: «Я подумал: «#####, он огромен». Ислам отреагировал: «Никогда не весил больше 80 кг»
Экс-боец UFC Дастин Порье узнал, что весил на 8 кг меньше Ислама Махачева в день их боя.

«Недавно был в офисе UFC у Хантера [Кэмпбелла], у него хранятся данные о весе бойцов в день боя. Мы заговорили о нашем поединке [с Махачевым]. Это безумие, но вес Ислама был около 87 кг. В день боя. Я весил 79 кг. Ты смотришь на него под светом прожекторов и видишь раздутые вены из плеч. Я подумал: «##### [блин], он огромен», – сказал Порье.

Махачев отреагировал в соцсетях: «80 кг – максимум. Больше никогда не весил».

Напомним, Махачев и Порье дрались в июне 2024-го. Ислам победил удушающим приемом.

Сильва – о рекорде по числу побед подряд в UFC, который может побить Махачев: «Счастлив, что кто-то может это сделать»

Гэрри не верит в травму Махачева: «Просто оправдания. Ислам не хочет драться со мной»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал PowerfulJRE
Хабиба обвиняли, в том что он 10 кг набирает до боя. А Ислам явно меньше, откуда там 17 кг
Порье кстати много проблем исламу доставил
с ростом 178, он никогда не весил больше 80 кг? да ладно.
подозреваю, что он говорит про день боя.
не знаю, когда и сколько он весил, но сейчас происходит очередная перекличка кретинов. любой мало-мальски понимающий в любом виде тренировок, будь то единоборства или обычная качалка, может пойти и посмотреть фотки того боя. там не может быть 87 кг - у Махачева нет ни пуза, ни стероидных мышц.
да е мое, из контекста понятно же что он имел ввиду во время боя
Ислам никогда не врал, я ему верю, и тем более были офиц данные когда он дрался с мойкано, тогда вроде 80 или 81 было
Это называется плохому танцору яйца помешали... Ну или... После драки кулаками не машут!!!)
