Порье сказал, что Махачев весил 87 кг в день их боя: «Я подумал: «#####, он огромен». Ислам отреагировал: «Никогда не весил больше 80 кг»
Экс-боец UFC Дастин Порье узнал, что весил на 8 кг меньше Ислама Махачева в день их боя.
«Недавно был в офисе UFC у Хантера [Кэмпбелла], у него хранятся данные о весе бойцов в день боя. Мы заговорили о нашем поединке [с Махачевым]. Это безумие, но вес Ислама был около 87 кг. В день боя. Я весил 79 кг. Ты смотришь на него под светом прожекторов и видишь раздутые вены из плеч. Я подумал: «##### [блин], он огромен», – сказал Порье.
Махачев отреагировал в соцсетях: «80 кг – максимум. Больше никогда не весил».
Напомним, Махачев и Порье дрались в июне 2024-го. Ислам победил удушающим приемом.
не знаю, когда и сколько он весил, но сейчас происходит очередная перекличка кретинов. любой мало-мальски понимающий в любом виде тренировок, будь то единоборства или обычная качалка, может пойти и посмотреть фотки того боя. там не может быть 87 кг - у Махачева нет ни пуза, ни стероидных мышц.
