Порье сказал, что Махачев весил 87 кг в день их боя: «Я подумал: «#####, он огромен». Ислам отреагировал: «Никогда не весил больше 80 кг»

Порье узнал, что весил на 8 кг меньше Махачева в день их боя.

Экс-боец UFC Дастин Порье узнал, что весил на 8 кг меньше Ислама Махачева в день их боя.

«Недавно был в офисе UFC у Хантера [Кэмпбелла], у него хранятся данные о весе бойцов в день боя. Мы заговорили о нашем поединке [с Махачевым]. Это безумие, но вес Ислама был около 87 кг. В день боя. Я весил 79 кг. Ты смотришь на него под светом прожекторов и видишь раздутые вены из плеч. Я подумал: «##### [блин], он огромен», – сказал Порье.

Махачев отреагировал в соцсетях: «80 кг – максимум. Больше никогда не весил».

Напомним, Махачев и Порье дрались в июне 2024-го. Ислам победил удушающим приемом.

