Царукян вошел в обновленный рейтинг P4P UFC. Холлоуэй покинул топ-15

Царукян вошел в обновленный рейтинг P4P UFC.

Боец UFC Арман Царукян вошел в список сильнейших бойцов промоушена вне весовой категории.

Россиянин занял 15-ю позицию в обновленном списке P4P. Макс Холлоуэй покинул рейтинг.

Чарльз Оливейра поднялся на 11-ю строчку, Джек Делла Маддалена – на 13-ю.

По одной позиции потеряли Дрикус дю Плесси и Магомед Анкалаев .

