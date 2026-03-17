Али Абдель-Азиз: «Евлоев будет следующим чемпионом UFC, нравится вам это или нет»

Абдель-Азиз уверен, что Евлоев станет следующим чемпионом UFC.

Менеджер Али Абдель-Азиз уверен, что Мовсар Евлоев станет следующим чемпионом UFC.

«Мовсар будет следующим чемпионом UFC, нравится вам это или нет», – написал в соцсетях Абдель-Азиз.

Напомним, в ночь с 21 на 22 марта Евлоев подерется с Лероном Мерфи в главном событии UFC London. Чемпион полулегкого веса – Александр Волкановски.

