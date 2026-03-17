1

Али Абдель-Азиз: «Евлоев будет следующим чемпионом UFC, нравится вам это или нет»

Менеджер Али Абдель-Азиз уверен, что Мовсар Евлоев станет следующим чемпионом UFC.

«Мовсар будет следующим чемпионом UFC, нравится вам это или нет», – написал в соцсетях Абдель-Азиз.

Напомним, в ночь с 21 на 22 марта Евлоев подерется с Лероном Мерфи в главном событии UFC London. Чемпион полулегкого веса – Александр Волкановски.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
logoMMA
logoUFC
logoАли Абдель-Азиз
logoМовсар Евлоев
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Вполне сможет, единственное слабое место это его скучные бои
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
