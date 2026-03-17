  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Сильва – о рекорде по числу побед подряд в UFC, который может побить Махачев: «Счастлив, что кто-то может это сделать»
2

Андерсон Сильва не расстроен, что Ислам Махачев может побить его рекорд.

«Ислам побьет мой рекорд по числу побед подряд? Все возможно. Я счастлив, что кто-то может это сделать. Это произойдет и дальше, когда придет новое поколение. Отличный вызов.

Я не думаю, что бойцы преследуют эту цель. Они делают свою работу, а потом узнают о рекордах.

Сейчас я редко смотрю MMA. Делал это всю жизнь, когда учился, дрался, изучал соперников, чтобы стать лучше. Больше мне это не нужно. Перестал смотреть, когда ушел. Но раньше делал это ежедневно», – сказал Сильва.

Рекорд Сильвы – 16 побед подряд в UFC. Махачев повторил его, победив в ноябре Джека Делла Маддалену.

Силва завершил карьеру в UFC в 2020 году.

Гэрри не верит в травму Махачева: «Просто оправдания. Ислам не хочет драться со мной»

Хавьер Мендес: «Команда Топурии отказалась от боя с Махачевым из‑за недостаточной суммы денег»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
logoАндерсон Сильва
logoUFC
logoMMA
logoИслам Махачев
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Павук легенда, тут одним количеством не взять. Да и защит сколько, а ещё Усман и Джонсон..
Последние разы к обновлению этого рекорда видел как приближались Адесанья и Двалишвили (могу ошибаться или забыть кого-то), но у обоих не получилось. Хотя на бумаге были фаворитами в тех боях. Надеюсь все же Ислам продлит свою серию побед.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
