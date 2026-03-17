Сильва – о рекорде по числу побед подряд в UFC, который может побить Махачев: «Счастлив, что кто-то может это сделать»

Экс-чемпион UFC Андерсон Сильва не расстроен, что Ислам Махачев может побить его рекорд.

«Ислам побьет мой рекорд по числу побед подряд? Все возможно. Я счастлив, что кто-то может это сделать. Это произойдет и дальше, когда придет новое поколение. Отличный вызов.

Я не думаю, что бойцы преследуют эту цель. Они делают свою работу, а потом узнают о рекордах.

Сейчас я редко смотрю MMA. Делал это всю жизнь, когда учился, дрался, изучал соперников, чтобы стать лучше. Больше мне это не нужно. Перестал смотреть, когда ушел. Но раньше делал это ежедневно», – сказал Сильва.

Рекорд Сильвы – 16 побед подряд в UFC. Махачев повторил его, победив в ноябре Джека Делла Маддалену.

Силва завершил карьеру в UFC в 2020 году.

