  • Жена Оливейры ответила Руффи: «Хочешь драку? Тогда устрой боксерский поединок, потому что это ##### MMA!»
Жена Оливейры ответила Руффи: «Хочешь драку? Тогда устрой боксерский поединок, потому что это ##### MMA!»

Жена Оливейры жестко ответила Руффи.

Жена Оливейры Витория Брум отреагировала на критику мужа со стороны Маурисио Руффи.

«Хотите драку? Тогда устройте боксерский поединок. Это ##### [блин] MMA, здесь будет джиу-джитсу!

Руффи, не пытайся хайпануть на успехе моего мужа, потому что у него больше побед сабмишеном, чем у тебя боев!» – написала Брум.

Напомним, Чарльз Оливейра победил Макса Холлоуэя единогласным решением судей на UFC 326 и выиграл пояс BMF. 

Царукян – о бое Холлоуэя и Оливейры: «Это было скучно. Получилось просто залеживание»

Оливейра – на предложение подраться с Конором за пояс BMF: «За большие деньги я бы согласился. Но, кажется, ему это надо больше, чем мне»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Витории Брум
А лучше бы борщи варила
Ответ Ма Из
Вряд ли она знает что такое борщ, скорее рис с фасолью
Да вы себя поставьте на место Чарльза. Если у вас есть инструмент, который позволит выиграть, забрать пояс, и не понести ущерба, как вы поступите? Учитывая, что бои - это основной заработок его и важно сохранить ресурс для следующих поединков. Правила он не нарушал, выиграл честно, а не нравится - смотрите кулачку.
Ответ Фома Гордеев
Одно речь когда речь идет о чемпионском поясе, другое дело когда речь идет о так называемом BMF. Хотя Оливейра изначально никакими категориями и так не вписывался в разряд "бэд мазафакеров", он еще и сам бой провел таким образом, что половина зрителей уснуло, чего за ним за всю карьеру не наблюдалось
Нормально Оливейра подрался. Там было не просто залеживание, были и локти, были и попытки выйти на приём. Было отличное колено в стойке кстати. Тем более бразилец должен поддерживать земляка, Руффи неправ.
Ответ Fizkultprivet
А что он ещё скажет, он 0 в борьбе
Арман Царукян: «Готов провести схватку против Оливейры. Но, думаю, ему это неинтересно»
14 марта, 09:00
Оливейра на 12-й строчке в обновленном рейтинге P4P. Царукян покинул рейтинг
11 марта, 09:28Фото
Волкановски – о бое Холлоуэй – Оливейра: «Если мы будем так драться, не удивляйтесь, если пояс BMF уберут»
11 марта, 09:09
Рекомендуем
Главные новости
Алджамейн Стерлинг: «У Стрикленда хорошие шансы победить Чимаева, если он выведет его из себя»
44 минуты назад
Хирн опроверг информацию о поединке Фьюри и Джошуа: «Ничего не согласовано. Соглашений нет»
сегодня, 10:43
Евлоев готов драться с Царукяном в полулегком дивизионе: «Посмотрим, сделает ли он вес. Ему придется много гонять и успеть правильно восстановиться»
сегодня, 10:06
Перейра верит, что подерется с Джонсом: «Если Джон хочет драться, кто будет соперником? Я»
сегодня, 09:51
Ян предложил тренировки Маску: «Илон, все еще хочешь подраться с Цукербергом? Я победил Двалишвили – его спарринг-партнера»
сегодня, 09:40
Перейра – о переходе в тяжелый вес: «Даже если бы речь шла не о титульнике – я просто сказал UFC, что хочу драться в тяжах»
сегодня, 09:15
Шон О’Мэлли: «Поединок Чимаева и Стрикленда может быть скучным из-за Хамзата»
сегодня, 09:02
КроКопу предложили бой с Нганну: «Меня спросили: «За сколько?» Говорю: «$500 тысяч за бой и $19,5 млн за реакцию моей матери, когда она узнает, с кем я бьюсь»
сегодня, 08:24
UFC London: Евлоев против Мерфи, Пейдж – Паттерсон и другие бои
сегодня, 05:55
Руффи – о выступлении Оливейры в бою с Холлоуэем: «Если вы идете только для того, чтобы кого-то схватить, вас ждет неудача в бизнесе UFC»
сегодня, 05:28
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем