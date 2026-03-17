Жена Оливейры ответила Руффи: «Хочешь драку? Тогда устрой боксерский поединок, потому что это ##### MMA!»

Жена Оливейры жестко ответила Руффи.

Жена Оливейры Витория Брум отреагировала на критику мужа со стороны Маурисио Руффи.

«Хотите драку? Тогда устройте боксерский поединок. Это ##### [блин] MMA, здесь будет джиу-джитсу!

Руффи, не пытайся хайпануть на успехе моего мужа, потому что у него больше побед сабмишеном, чем у тебя боев!» – написала Брум.

Напомним, Чарльз Оливейра победил Макса Холлоуэя единогласным решением судей на UFC 326 и выиграл пояс BMF.

