Жена Оливейры ответила Руффи: «Хочешь драку? Тогда устрой боксерский поединок, потому что это ##### MMA!»
Жена Оливейры Витория Брум отреагировала на критику мужа со стороны Маурисио Руффи.
«Хотите драку? Тогда устройте боксерский поединок. Это ##### [блин] MMA, здесь будет джиу-джитсу!
Руффи, не пытайся хайпануть на успехе моего мужа, потому что у него больше побед сабмишеном, чем у тебя боев!» – написала Брум.
Напомним, Чарльз Оливейра победил Макса Холлоуэя единогласным решением судей на UFC 326 и выиграл пояс BMF.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Витории Брум
8 комментариев
А лучше бы борщи варила
Вряд ли она знает что такое борщ, скорее рис с фасолью
Да вы себя поставьте на место Чарльза. Если у вас есть инструмент, который позволит выиграть, забрать пояс, и не понести ущерба, как вы поступите? Учитывая, что бои - это основной заработок его и важно сохранить ресурс для следующих поединков. Правила он не нарушал, выиграл честно, а не нравится - смотрите кулачку.
Одно речь когда речь идет о чемпионском поясе, другое дело когда речь идет о так называемом BMF. Хотя Оливейра изначально никакими категориями и так не вписывался в разряд "бэд мазафакеров", он еще и сам бой провел таким образом, что половина зрителей уснуло, чего за ним за всю карьеру не наблюдалось
Нормально Оливейра подрался. Там было не просто залеживание, были и локти, были и попытки выйти на приём. Было отличное колено в стойке кстати. Тем более бразилец должен поддерживать земляка, Руффи неправ.
А что он ещё скажет, он 0 в борьбе
