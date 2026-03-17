Руффи – о выступлении Оливейры в бою с Холлоуэем: «Если вы идете только для того, чтобы кого-то схватить, вас ждет неудача в бизнесе UFC»

Руффи раскритиковал Оливейру за бой с Холлоуэем.

Боец UFC Маурисио Руффи раскритиковал Чарльза Оливейру после боя с Максом Холлоуэем .

«Чарльз сделал то, чего никто не ожидал – удерживал Макса от начала до конца боя. Если вы идете только для того, чтобы кого-то схватить, вас ждет неудача в бизнесе UFC.

Чарльз провел невероятный бой, но UFC наверняка не захотят увидеть, как он удерживает Макгрегора. Да и сам Конор не желает оказаться в такой ситуации», – сказал Руффи.

Напомним, Оливейра победил Холлоуэя единогласным решением судей на UFC 326 и выиграл пояс BMF.

