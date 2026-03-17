Руффи – о выступлении Оливейры в бою с Холлоуэем: «Если вы идете только для того, чтобы кого-то схватить, вас ждет неудача в бизнесе UFC»

Боец UFC Маурисио Руффи раскритиковал Чарльза Оливейру после боя с Максом Холлоуэем.

«Чарльз сделал то, чего никто не ожидал – удерживал Макса от начала до конца боя. Если вы идете только для того, чтобы кого-то схватить, вас ждет неудача в бизнесе UFC.

Чарльз провел невероятный бой, но UFC наверняка не захотят увидеть, как он удерживает Макгрегора. Да и сам Конор не желает оказаться в такой ситуации», – сказал Руффи.

Напомним, Оливейра победил Холлоуэя единогласным решением судей на UFC 326 и выиграл пояс BMF. 

Царукян – о бое Холлоуэя и Оливейры: «Это было скучно. Получилось просто залеживание»

Волкановски – о бое Холлоуэй – Оливейра: «Если мы будем так драться, не удивляйтесь, если пояс BMF уберут»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Laerte Viana na área – MMA
Ответ Дмитрий Коломейцев
"вас ждет неудача в бизнесе UFC" Поэтому у Оливейры рекорд по бонусам, ага. Ушел от ботаников, сразу отупел.
Бонусы явно не за такие бои были.
Глупо со стороны Руффи, будучи бразильцем гнать на одного из двух самых любимых бойцов Бразилии в данный момент.
Конора Оливейра скорее всего задушил бы.
