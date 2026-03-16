Хадис Ибрагимов и Даниил Мацола подерутся 12 апреля на ACA 202
Хадис Ибрагимов и Даниил Мацола подерутся 12 апреля.
Анонсирован дебютный поединок Хадиса Ибрагимова в ACA.
12 апреля в Санкт-Петербурге состоится турнир ACA 202. Соперником Ибрагимова станет Даниил Мацола.
Мацола (7-0) в феврале нокаутировал Дениса Смолдарева.
Ибрагимов (10-6) в ноябре победил судейским решением Виктора Немкова.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал ACA MMA
